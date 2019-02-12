ABD ve Rusya'dan BMGK'da Venezuela tasarıları

ABD, BMGK'ye sunduğu tasarısında, Venezuela'da ''seçilmiş tek demokratik Ulusal Meclis ve Meclis Başkanı Juan Guaido'ya tam destek" istedi ve ülkede uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ile uluslararası insani yardım çağrısında bulundu.

Rusya ise kendi karşı tasarısında Venezuela'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanılmaması ve ülkenin iç işlerine karışılmaması çağrısı yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Rusya'nın ABD'nin tasarısını veto etmesini, Rusya'nın karşı tasarısının ise gereken desteği alamayacağını öngördüklerini söyledi.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.