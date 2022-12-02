ABD, Wagner'i dini özgürlükleri ihlal konusunda ''Özel Önem Taşıyan Kuruluşlar'' listesine ekledi

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Myanmar, Çin Halk Cumhuriyeti, Küba, Eritre, İran, Nikaragua, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın, 1998 Uluslararası Dini Özgürlük Yasası uyarınca din özgürlüğüne yönelik özellikle ağır ihlallere karıştığı veya bu ihlallere müsamaha gösterdiği için Özel Kaygı Ülkeleri olarak belirlendiğini duyuruyorum.' ifadelerini kullandı.

Cezayir, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komor Adaları ve Vietnam'ı da Özel İzleme Listesi'ne aldıklarını aktaran Blinken, "Eş-Şebab, Boko Haram, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Husiler, DEAŞ-Büyük Sahra, DEAŞ-Batı Afrika, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin, Taliban ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki faaliyetleri dolayısıyla Wagner Grubunu dini özgürlüklerin ihlalinde Özel Önem Taşıyan Kuruluşlar olarak belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, dünyanın her yerindeki her ülkede din veya inanç özgürlüğünün durumunu dikkatle izlemeye ve dini zulüm ya da ayrımcılığa maruz kalanları savunmaya devam edeceklerini belirtti.