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Dünya

ABD yaptırımlarını gölgesinde salgınla mücadele: İran

İran Petrol Bakanı yaptığı açıklamada, 'ABD yaptırımları İran'ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı' dedi.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 19:47 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 19:47
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İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD’nin uyguladığı yaptırımların İran’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumunun çevrim içi toplantısında konuşan Zengene, ABD yaptırımlarını eleştirdi.

Zengene, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve Tahran yönetimini petrol gelirinden mahrum bırakması nedeniyle Kovid-19'la mücadelede sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

İranlı Bakan, "ABD yaptırımları İran’ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı. ABD hükümeti, her gün 400 İranlının virüs salgını nedeniyle ölmesinden sorumludur.” dedi.

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