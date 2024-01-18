İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1467
  • EURO
    32,9651
  • ALTIN
    1950.17
  • BIST100
    8024.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu
Dünya

ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu

ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenledi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 08:44 - Güncelleme:
ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu
ABONE OL

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Kızıldeniz'deki eylemleriyle gündemden düşmeyen gruba karşı saldırı yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya ve ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 17 Ocak saat 18.00 (EST) sularında, CENTCOM güçleri Yemen'de İran yanlısı Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır olan 14 füze rampasını vurdu." ifadesi kullanıldı.

Vurulan füzelerin bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanmasına ait gemiler için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, füzelerin herhangi bir zamanda ateşlenebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, saldırıların, Husilerin Kızıldeniz, Bab'ül Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ve ticari nakliyeye yönelik "pervasız saldırılarını sürdürme yeteneklerini" zayıflatacağı aktarıldı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "İran destekli Husi teröristlerinin eylemleri, uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Güney Kızıldeniz ve bitişik su yollarındaki ticari nakliye yollarını bozmaya devam ediyor." dedi.

Kurilla, "Masum denizcilerin hayatlarını korumak için gerekeni yapmaya devam edeceğiz ve halkımızı her zaman koruyacağız." ifadesini kullandı.

ABD saldırıları, Husilerin, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurmasının ardından geldi.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.