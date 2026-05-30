ABD ''yeni bir rota'' olarak duyurdu: İran'a saldırı başlatmaya hazırız

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ay aşkın süredir devam ederken ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

ABD'YE OLAN BAĞIMLILIKTAN UZAKLAŞMAYI HEDEFLEYEN STRATEJİ

Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesindeki savunma ve güvenlik konularının ele alındığı Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada, Washington'un Hint-Pasifik stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

Hegseth, ABD'nin artık müttefik ülkelerin savunma yükünü tek başına üstlenmeyeceğini belirterek, "Zengin ülkelerin savunmasını ABD'nin sübvanse ettiği dönem sona erdi. Ortaklara ihtiyacımız var, himaye edilen devletlere değil. Bağımlılık değil, ortak sorumluluk üzerine kurulu ittifaklar istiyoruz." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda konuştu. Bakan Hegseth, konuşmasında bölgedeki ortak ve müttefik ülkeleri güçlendirerek "gerçek ortaklığı" benimseyen ve aynı zamanda ABD'ye olan bağımlılıktan uzaklaşmayı hedefleyen stratejisini özetledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth

"ÇİN DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DEVLETİN HEGEMONYASINI DAYATAMAYACAĞI BİR GÜÇ DENGESİ"

Hegseth "Aradığımız şey ve Başkan Donald Trump'ın sürekli olarak dile getirdiği şey, hem Amerikalılar hem de müttefiklerimiz için işe yarayan gerçekten istikrarlı bir denge. Çin de dahil olmak üzere hiçbir devletin hegemonyasını dayatamayacağı ve ulusumuzun ve müttefiklerimizin güvenliğini veya refahını sorgulayamayacağı, elverişli ancak kalıcı bir güç dengesi" şeklinde konuştu. Hegseth, "Hedefimiz makul bir barış ortamı sağlamak olsa da şunu açıkça belirtelim: ABD bir Pasifik ülkesidir ve Çin'in bu bölgedeki uzun süredir devam eden duruşumuza saygı duyması konusunda ısrarcıyız. Sadece ısrarcı olmakla kalmayıp bunu destekleyecek somut askeri gücü de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRIZ"

Orta Doğu'daki duruma değinen Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi. Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" dedi. Hegseth, Trump'ın "sabırlı" olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için "güçlü bir anlaşma" aradığını vurguladı. Hegseth ayrıca ABD'nin İran'la çatışma içinde olmasına rağmen Asya-Pasifik bölgesine sırtını dönmediğini belirterek, "Aynı anda iki şey yapabiliriz. Savunma sanayimizi hızlandırıyoruz, böylece çok yakında 2 kat, 3 kat, 4 kat daha fazla mühimmat üreteceğiz ve böylece dünyanın dört bir yanındaki tüm (operasyon) planlarımızın düzgün bir şekilde finanse edilmesini sağlayacağız" dedi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti. Hegseth ayrıca Asya-Pasifik'teki müttefiklerine savunma harcamalarını arttırma çağrısı yaparak, "Herkesin işin içinde payı olmadığı sürece güçlü bir ittifakımız olamaz. Bedavadan faydalanmak olmaz" dedi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşman güçlere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

04:09 Beyaz Saray, dün gerçekleştirilen İran toplantısına ilişkin, Başkan Donald Trump'ın "yalnızca ABD için iyi olan" ve "ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan" bir anlaşma yapacağını bildirdi.

00:00 İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.