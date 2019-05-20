ABD: Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsuru zarar görmedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, söz konusu saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Urban, açıklamasında, "Bağdat'ta 19 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği kompleksinin dışında Yeşil Bölge'deki patlamanın farkındayız. Olayda herhangi bir ABD veya koalisyon görevlisi zarar görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle dün saldırı düzenlendiği bildirilmiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.