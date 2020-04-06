İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7691
  • EURO
    7,315
  • ALTIN
    359.512
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD yönetimi Rus ''beyaz ırkçı'' grubu ''terör örgütü'' ilan etti
Dünya

ABD yönetimi Rus ''beyaz ırkçı'' grubu ''terör örgütü'' ilan etti

ABD yönetimi, Rusya merkezli 'beyaz ırkçı' grup 'Russian Imperial Movement'ı, 'küresel terör örgütleri' listesine alındı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 19:59 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 19:59
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, "Russian Imperial Movement" adlı beyaz ırkçı grubu "küresel terör örgütleri" listesine aldıklarını ve bu grubun üyelerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Sales yaptığı açıklamada, "Bu tarz adımların daha önce bir emsali yok. ABD ilk defa beyaz ırkçı bir grubu terör örgütü olarak niteliyor. Bu da beyaz ırkçılık tehdidini ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına konuşan bazı Amerikan yetkililer de "Russian Imperial Movement" adlı grubun Rusya'da neonazilere ve beyaz ırkçılara paramiliter eğitim verdiğini, St Petersburg'da iki kampının olduğunu belirtti.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.