İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD yönetimi Yunanistan'a F-35 satışını onayladı
Dünya

ABD yönetimi Yunanistan'a F-35 satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a F-35 savaş uçağı ve ekipmanlarının satışı konusunda Kongreye resmi bildirimde bulundu.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
ABD yönetimi Yunanistan'a F-35 satışını onayladı
ABONE OL

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının (DSCA) yazılı açıklamasında, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Yunanistan'a 40 F-35 savaş uçağı ve ekipmanlarının satışını onaylayan resmi tebligatı Kongreye gönderdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önerilen satış, Yunanistan'ın hava kuvvetlerini modernize etmesine, savunma kapasitesini geliştirmesine, bölgesel güvenliğin korunması için NATO misyonlarına katkıda bulunmasına, NATO müttefiklerini savunmasına ve ABD ile NATO kuvvetleriyle çalışmayı sürdürmesine yardımcı olacak."

Açıklamada, F-35'lere ilişkin, "Yunan Hava Kuvvetlerinin F-4 ve Mirage 2000 gibi eskiyen uçaklarını telafi edecek." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 8,6 milyar dolar tutarındaki satışın tamamlanması için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongreden itiraz gelmemesi gerekiyor.

- KONGRENİN DEĞERLENDİRME İÇİN 15 GÜN SÜRESİ VAR

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu sürede itiraz edilmezse satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Bu süre, ilgili yasaya göre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için de 30 gün.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve itiraz hakkı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda da Kongreye resmi bildirimde bulunmuştu.

Şubat 2022'de F-35 alımı için ABD'ye gerekli başvuruda bulunan Yunanistan, bu talebe cevap verilmesini uzun zamandır bekliyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.