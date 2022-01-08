ABD yönetiminin Rusya'ya 'kısmi çekilme' teklif edeceği iddiası

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:29 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 02:29

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 10 Ocak'ta Cenevre'de Rusya ile ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlar dahil askeri varlığını ilgilendiren birçok güvenlik konusunu ABD-Rusya Stratejik Diyalog toplantısında masaya yatıracak.

Amerikan NBC televizyonu, eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yönetimin Moskova'nın müzakereler konusunda samimi olup olmadığından emin olmadığı iddia edildi.

Haberde, Rusya'nın samimiyetine göre Biden yönetiminin, iki ülkenin Doğu Avrupa'daki askeri varlığı ve tatbikatları azaltma teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

NBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililerden biri, "Yönetim, görüşmelerde Rusya'yla müzakere etmek üzere Avrupa'daki askeri konumlanmasında bazı değişiklikler için seçenek listesi hazırlıyor. Rusya bölgedeki varlığını azaltmaya istekli olursa ABD de bazı spesifik adımları atmaya hazır olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin teklifinde, Amerikan ordusunun Baltık ülkelerinde ve Polonya'da konuşlu askerlerinin sayısı, iki ülkenin tatbikatları ve kuvvet intikalinde önceden bildirim ve Rusya'nın Kaliningrad'da konuşlu nükleer İskander füzelerinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü.

- DIŞİŞLERİ VE ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ AYNI CÜMLELERLE HABERİ YALANLADI

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından NBC'nin haberini yalanladı.

Price, "NBC'ye bu haberi yazarken söylediğimiz gibi, yönetimin, Rusya ile önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelere hazırlık olarak Doğu Avrupa'daki ABD güçlerini geri çekmek için seçenekler geliştirdiği doğru değil. Aslında, Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha işgal etmesi durumunda, kendilerine karşı kutsal yükümlülüğümüz bulunan NATO'nun doğu kanadındaki ortaklarımızı, müttefikleri olarak, güçlendireceğimiz konusunda açık olduk ve özel olarak Rusya'ya karşı net olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa bir süre sonra da Ulusal Güvenlik Konseyinden aynı cümlelerle yalanlama geldi.

ABD'nin Avrupa'da 70 bin civarında askeri bulunuyor ve bunların 6 bini Doğu Avrupa'da konuşlu. Diğer NATO ülkelerine bağlı da çoğunlukla geçici olmak üzere on binlerce asker bulunuyor.