ABD YPG’nin kalemini kırdı!

Barış Pınarı Harekatı ve Soçi Anlaşması ile birlikte etkinliğini kaybederek Suriye’den çekilen ABD, masadaki kayıpların hesabını YPG/PKK’dan sordu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye politikasını yöneten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile terör örgütü YPG/PKK mensupları arasında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı.

İRAN’A KARŞI İTTİFAK

The National Interest’in çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırdığı özel haberinde, YPG/PKK’lı teröristlerle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında kapalı kapılar ardında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı ve Washington’ın örgütü Suriyeli muhaliflerle ortaklık kurmaya ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Gergin geçen söz konusu görüşmelerin birinde Suriye özel temsilcisi olan ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joel Rayburn’ün elindeki kalem kırarak YPG/PKK üyelerine bağırdığı ifade edildi. Toplantıda yer alan yetkililerden biri National Interest’e Rayburn’ün Suriye’de muhalif gruplarla çalışmaktan yana olduğunu ve ÖSO’yu İran’a karşı kullanmayı hedeflediğini söyledi. Toplantının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de terör örgütünden Suriye Müzakere Komisyonu ve Beyaz Baretliler dahil olmak üzere geniş kesitten ilgili taraflarla diyaloga girmesini istediklerini doğruladı.

SMO’YA YAKLAŞACAKLAR

Rayburn’ün Ekim ayı başında YPG’li teröristlere “Siz isteseniz bile Amerikan askerleri Suriye’yi terk etmeyecek” sözleriyle güvence verdiği belirtilirken, haberde ABD Dışişleri’nin bundan sonra Suriye-Irak sınırında İran destekli milislere karşı mücadeleye odaklanmak istediği kaydedildi. Washington’ın bu amaçla SMO’ya yaklaşacağı aktarılırken, strateji değişikliğine kanıt olarak da Trump’ın Beyaz Baretliler’e 4,5 milyon dolarlık yardımı onaylaması ve Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK’lı Hevrin Halef’in ölümünün kınanmaması gösterildi. YPG/PKK’nın siyasi paravanı Suriye’nin Geleceği Partisi eş başkanlığı görevini üstelenen Halef, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yakın ilişkileriyle biliniyordu.