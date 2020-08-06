''ABD, terör örgütü YPG/PKK üzerinden Suriye'nin petrolünü yağmalıyor''

06 Ağustos 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:26

Amerikalı Delta Crescent Energy adlı petrol şirketinin terör örgütü PKK/YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile petrol anlaşması yapmasının yankıları sürüyor.



Söz konusu gelişmeleri Sputnik’e değerlendiren Beyrut'taki İran Büyükelçiliği’nin eski diplomatlarından İranlı Ortadoğu uzmanı Seyed Hadi Afghahi, PKK/YPG terör örgütü güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye’nin güvenlik ve istikrarı bakımından yıkıcı rol oynadıklarını ifade etti.



Afghahi, "DEAŞ'ın yenilgiye uğramasından sonra Amerikalılar, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında alternatif yıkıcı bir güç kurdu. Amerikalılar onları silahlandırdı ve onlar üzerinden Suriye’nin doğusundaki petrolü kontrol altına aldı. ABD fiilen bu güçler üzerinden Suriye’nin petrolünü yağmalıyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DEN ABD'YETEPKİ: PETROL ANLAŞMASI KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'li bir şirketle petrol anlaşması yapmasına tepki gösterildi. "Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" denilen açıklamada, ABD'ye "bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz" tepkisi gösterilerek, "Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" ifadeleri kullanmıştı.