star.com.tr 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:45

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre Washington, Yunanistan merkezli gemi şirketlerini, 'İran yakıtını ABD hükümetine teslim etmezseniz, yaptırımlarla karşı karşıya kalacaksınız.' şeklinde tehdit etti. Bu tehditten korkan Yunan şirketleri, petrolü ABD'ye teslim etmeyi kabul etti.



Yunan Vienna LTD ve Palermo SA'ya ait olduğu bildirilen söz konusu gemilerin, ABD yaptırımlarını delerek, İran petrolü yüklendiği ileri sürülüyor.

Habere göre, şirket sahipleri, göndericileri ve mürettebatları, ABD'nin tamamını hedef alabilecek, 'ABD bankalarına ve dolar mevduatlarına erişimden mahrum bırakma' tehdidinden son derece korkmuştu.

Bir ABD federal savcısının tankerlere el koymak için dava açmasının ardından, nakliyeciler petrol yükünü Yunanistan'ın Eurotankers ve Danimarka'nın Maersk gemilerine devretmeyi kabul etti.

Daha sonra Houston'a varmaları beklenen gemilerle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'ABD limanına çoktan gelmiş olabilirler.' dedi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, mahkemenin petrolü almasının ardından, petrol satışından elde edilen paranın, ABD Devlet Destekli Terör Mağdurları Fonu'na aktarılacağını söyledi.

VENEZUELA'YA GİDİYORLARDI

Operasyon ABD Adalet Bakanlığı tarafından doğrulandı ve Venezuela'ya giden Luna, Bella, Bering ve Pandi adlı dört Yunan gemisinden petrol yüküne el konulduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan bir Amerikan hükümet yetkilisi, gelişmenin uluslararası sularda gerçekleştiğini ve ABD yetkililerinin fiziksel müdahalede bulunmadığını açıkladı.

Kaynaklar, gemilerin sahipleri ile ABD'li yetkililer arasında kişisel bir iletişim olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı, kargoya el konulmasında bakanlığa ve İç Güvenlik ofisine yardım ettiği için ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'a teşekkür etti. Hook, İran'ın "terörizmi finanse etmek için petrol gelirlerini" kullandığını savundu.

İRAN: İDDİA ASILSIZ... SADECE PROPAGANDA

İran'ın Venezuela Büyükelçisi Hojat Sultani, başta İranla ait olduğu iddia edilen dört gemiye el konulduğuna ilişkin haberlerin ardından, bu iddiaları yalanlayarak, "ABD propaganda makinesiyle psikolojik savaş yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Tahran'ı ülke içinde faaliyet gösteren terörist grupları desteklemekle suçlayarak, İran petrolünü satın alan veya işlemi, satışı ve diğer süreçlerinde yer alan tüm aktörleri, şirketleri veya ülkeleri hedef almaya hazırlanıyor.

Trump yönetimi ayrıca İran'ın nükleer programını ve Tahran tarafından balistik füzelerin geliştirilmesini durdurmaya çalışıyor.

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