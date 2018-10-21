ABD'de bir grup cadı Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'ya büyü yaptı

ABD'nin New York şehrinin Brooklyn semtinde bir ayin düzenleyen bir grup "cadı", ABD'nin kısa bir süre önce göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'ya büyü yaptı.

Onlarca kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden de canlı yayınlandı.

Ayini düzenleyenler arasında yer alan Dakota Bracciale, BBC'ye yaptığı açıklamada, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun "Brett Kavanaugh'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi.