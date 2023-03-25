ABD'de bankacılık krizi masaya yatırıldı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Konseyin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) Başkanı Michael Hsu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Başkanı Martin Gruenberg'in toplantıya katılan isimler arasında yer aldığı aktarıldı.

Toplantıda, New York Fed yetkililerinin piyasa gelişmeleri hakkında sunum yaptığı belirtilen açıklamada, bankacılık sektöründeki mevcut koşulların görüşüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, Konseyin bazı kurumlar stres altında olduğu halde ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dirençli" kalmaya devam ettiğini bildirdiği aktarıldı.