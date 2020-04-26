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Dünya

ABD'li belediye başkanına soruşturma! Koyduğu ''Evde kalın'' emrini kendisi ihlal etti, manikürcüde görüntülendi

ABD'nin Teksas eyaletinde bir belediye başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verdiği 'Evde kalın' emrini manikürcüye giderek kendisi ihlal etti.

AA26 Nisan 2020 Pazar 20:46 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 20:51
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New York Post'un haberine göre, Beaumont Belediye Başkanı Becky Ames, geçen salı günü kendi emri doğrultusunda kepenk indirmesi gereken bir manikürcüye yüzünde maskeyle girerken görüntülendi.

Birçok kişinin şikayetçi olması üzerine Teksas Ruhsat ve Mevzuat Dairesi ile Jefferson Bölge Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manikürcüye gitmesini hatalı bir karar olarak nitelendiren ve özür dileyen Ames, "Geçen salı o salona hiç girmemeliydim. Diğerlerinin fedakarlıkta bulunmasını isterken niyetim kendime şahsi ayrıcalık tanınması değildi. Gerçekten çok pişmanım." ifadesini kullandı.

Ames, ojelerini çıkarmak için aseton ihtiyacıyla gittiği ve içeride 10 dakika geçirdiği manikürcüde o sırada sadece salonun sahibinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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