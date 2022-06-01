ABD'de benzin fiyatları rekor tazeledi

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 53'lük artış gösterdi.

Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yüzde 11,5 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 2'ye yaklaştı.

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede benzinin ortalama fiyatı, Anma Günü (Memorial Day) tatilinde milyonlarca Amerikalının geçen haftasonu seyahat etmesiyle hafta başında galon başına 4,62 dolar ile rekor kaydetmişti.

Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,19 dolara ulaştı.

Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,44 dolar ile Hawai, 5,34 dolar ile Nevada, 5,25 dolar ile Washington, 5,24 dolar ile Oregon, 5,23 dolar ile Alaska ve 5,13 dolar ile Illinois takip etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ABD'de benzin fiyatlarını etkilemeye devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasından bu yana ABD'de benzin fiyatları yüzde 30'un üzerinde yükseliş kaydetti.

Son olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 125 dolara kadar yükselmişti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 119 dolara kadar çıkmıştı.

Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.

