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ABD’de bilanço ağırlaşıyor, bin kişiden haber alınamıyor

ABD’nin Kalifornia eyaletindeki orman yangınlarında 71 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

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ABD tarihinin en ölümcül orman yangınında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kayıp ve haber alınamayanların sayısı ise bin 11 kişi olarak açıklandı. Butte County Şerif Kory Honea yaptığı açıklamada, 71 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 11 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirterek, "Yangında 12 bin 263 ev ve iş yerini yok oldu. Çok sayıda kayıp insanın büyük olasılıkla, yangınlardan kaçarken alevlere yakalandığı anlaşılıyor" dedi.
 
Kayıp listesinin herkese açık hale getirildiğini söyleyen Honea, 52 binden fazla insanın barınaklara, arkadaş ve akrabalarının yanında ve büyük otoparklarda oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya çalıştıklarını belirterek, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin DNA sonuçlarının tamamlanmasının ardından sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.
 
Yetkililer yaptığı açıklamada, yangınların yer yer devam ettiğini ve tahliye edilenlerin yaşadıkları, barınak ve çadırlarda “norovirüs” salgını nedeniyle çok sayıda kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
 
Kalifornia eyaletinin Demokrat Valisi Jerry Brown ise yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın, bölgeye yapacağı ziyareti memnuniyetle karşılayacaklarını ve şimdi Kaliforniya halkı için bir araya gelme zamanı olduğunu söyledi. Vali Brown, Başkan Trump’a eşlik edeceklerini ve en iyi şekilde ağırlayacaklarını açıkladı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya’nın iyi yönetilmediğini iddia ederek Vali Jerry Brown’ı eleştirmiş ve Federal yardımları kesmekle tehdit etmişti. Trump’ın bugün Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarının en çok etkili olduğu Malibu, Paradise ve Butte kentlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
 

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