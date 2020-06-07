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Dünya

ABD'de ''Binalar da Önemli'' manşeti atan gazetenin editörü istifa etti

ABD'nin Philadelphia kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto, kundaklama ve yağmalamaların ardından 'Binala da Önemli' manşeti atan yerel gazetenin editörü tepkiler üzerine istifa etti.

AA07 Haziran 2020 Pazar 07:55 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 07:55
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ABD basınında yer alan haberlere göre, The Philadelphia Inquirer gazetesi, protestolar sırasında ''iş yerlerinin zarar gördüğü'' gerekçesiyle ''Binala da Önemli'' manşeti atan editör Stan Wischnowski'nin istifa ettiğini açıkladı.

Gazete, atılan manşetin ''çok büyük bir hata'' olduğunu kabul ederek özür diledi. Gazetenin manşetine, çalışanları da tepki göstermiş ve kınamıştı.

46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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