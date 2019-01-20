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ABD’de binlerce kadın, Donald Trump’ı protesto etti

ABD’de binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsiyetçi söylemlerini protesto etme ve kadın haklarını desteklemek amacıyla eylem yaptı.

  • DHA
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Washington’da bulunan Freedom Plaza’da bir araya gelen eylemciler, Trump’ın kadınlar hakkındaki cinsiyetçi söylemlerini protest etmek amacıyla taktıkları pembe şapkalarla Pennsylvania Caddesi’nde bulunan Trump International Hotel’in önünden yürüdü. Eylemcilerden bazıları Trump’ı bir Rus “kuklası” olarak gösteren posterler taşırken, Trump’ın kadınlar ve azınlık grupları hakkında yaptığı yorumlara dikkat çekerek ABD Başkanı’nı görevini kötüye kullanmakla suçladı. Eylemcilerden 27 yaşındaki Ann Caroline, “Irklar, cinsiyet, cinsel eğilimler için, dünyadaki bütün kadınlar için harekete geçmeliyiz” dedi.
 
Suriye’de öldürülen dört Amerikan askerinin cenazesini karşılamak üzere Delaware eyaletine gitmeden önce, eylemlerin gerçekleştiği sırada Beyaz Saray dışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, söz konusu eylemler ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

 

 

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