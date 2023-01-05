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Dünya

ABD'de bir ilk! Kur'an'a el basarak yemin etti

ABD'nin Minnesota eyalet meclisine seçilen en genç ilk Müslüman kadın üye Zeynep Mohamed, Kur'an'a el basıp yemin ederek temsilcilik görevine başladı.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
ABD'de bir ilk! Kur'an'a el basarak yemin etti
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Minnesota Eyalet Senatosu'na seçilen ilk ve en genç Müslüman kadın olan 1997 doğumlu Mohamed, bu eyaletin senatosuna ilk kez aynı anda seçilen 3 siyahi temsilciden biri olarak kayıtlara geçti.

Mohamed'in kişisel internet sitesinde alt sınıf bir aileden geldiği, annesinin para kazanabilmek için bir fabrikada günde 16 saat çalıştığı bilgisi yer alıyor.

Somalili bir göçmen olan Mohamed, Demokrat Parti üyesi ve Senato'da dezavantajlı grupların sesi olmayı hedefliyor.

Daha önce, kendisi de Somalili göçmen olan Ilhan Omar da Minnesota'da Temsilciler Meclisi üyeliği yapmıştı. 2018'de ABD Kongresi'ne seçilen Omar, 2022'deki ara seçimlerde Kongre'deki yerini korumuştu.

  • Müslüman
  • Kurana

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