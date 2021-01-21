ABD'de bir istifa daha

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 00:06

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Kamu Sağlığı Dairesi Başkanlığı görevini 3 yılı aşkın süredir yürüten Adams, Başkan Joe Biden'ın yemin töreninin ardından, Facebook hesabından yaptığı açıklama ile istifa etti.

Adams açıklamasında, "Bu büyük ulusa hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu hayatımın en şerefli göreviydi. Umarım 2021 ve sonrasında bizi birleştiren şeylere daha fazla odaklanıp bizi ayrıştıran şeylerin üstüne basıp yükselebiliriz." ifadesini kullandı.

Adams, bugün erken saatlerde Twitter hesabı üzerinden, "Biden ekibi benden istifa etmemi istedi. Bu millete hizmet etmek hayatımın onuruydu. Herkesin sağlığına kavuşması, eşit fırsatlara sahip olması için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulunmuştu.

Adams'ın 4 yıllık görev süresi Eylül 2021'de dolacaktı.

Eski Başkan Donald Trump, bir önceki Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek H. Murthy'yi, Nisan 2017'de, görev süresi dolmadan görevden almış ve yerine Jerome Adams'ı getirmişti.

Murthy'nin henüz 3. yılında görevinden el çektirilmesi üzerine, Mayıs 2017'de, 7 Demokrat senatör, "Kamu Sağlığı Dairesi başkanları bağımsız olmalı ve siyasi baskıdan uzak kalmalı." diyerek Beyaz Saray'a şikayet dilekçesi göndermişti.