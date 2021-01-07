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Dünya

ABD'de bir kriz daha! Cumhuriyetçilerin merkezinde patlayıcı bulundu

ABD, protestocuların Kongre binasını basmasıyla sarsılırken, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi binasında 'boru bombası' olarak bilinen patlayıcı bulunduğu ve binanın tahliye edildiği bildirildi.

star.com.tr07 Ocak 2021 Perşembe 00:48 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:48
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ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi ülkeyi ayağa kaldırdı.

Kriz çanları çalan ülkede bir kötü haber de, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi (RNC) binasından geldi. New York Times'ta yer alan habere göre, brifing veren yetkililer, binada patlayıcı bulunduğunu duyurdu.

Bir RNC yetkilisi, binanın tahliye edildiğini ve patlayıcının bir bomba ekibi tarafından başarıyla imha edildiğini söyledi.

ŞÜPHELİ PAKET BULUNDU

RNC merkezinin yanı sıra, Demokratik Ulusal Komitesi Genel Merkezi yakınlarında bulunan şüpheli paket de, binanın tahliye edilmesine neden oldu.

Olaya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, DNC'deki pakette henüz ne olduğu tespit edilmedi.

RNC ve DNC, ABD Kongre Binası'na sadece birkaç blok uzaklıktadır.

star.com.tr

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