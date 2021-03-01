ABD'de burun piercingi taktıran kadın kabusu yaşadı: Karaciğeri iflas etti

DHA 01 Mart 2021 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:14

ABD'nin New York kentindeki Queens bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Dana Smith, sol burnuna taktırdığı elmas piercing hayatını kabusa çevirdi. İştah kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Smith'in vücudundan virüs tespit edildi. Hepatit B hastalığına yakalanan Smith'i tedavi eden doktorlar vücudundaki virüsü taktırdığı burun piercing'inden kaynaklandığını tespit etti. Tedavisi ağırlaşan Smith'in bir süre sonra karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Yetkililer, tıbbi komaya giren Smith'e önce Hepatit B kaynaklı 'nadir görülen karaciğer yetmezliği' teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman, "Fulminan karaciğer yetmezliği, tamamen sağlıklı olduğunuzda, bir virüs kaptığınızda ve iki ay içinde komaya girdiğinizde ortaya çıkar. Çok tehlikeli bir durum" dedi. Dana Smith'in yapılan başırılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi.