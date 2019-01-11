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ABD'de "duvar krizi" büyüyor

ABD'de 'duvar krizi', Donald Trump ile Demokratları karşı karşıya getirdi. Haftalardır uzlaşı sağlanamıyor.

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ABD'de bütçenin onaylanmasını çıkmaza sokan duvar krizi nedeniyle, hükümet 20 gündür kısmi olarak kapalı.

Trump kongreyle uzlaşma sağlanmazsa OHAL ilan edeceğini açıkladı

Trump ABD'nin Meksika sınırına duvar inşası için finansman onayı gelmezse, olağanüstü hal ilan edeceğini söyledi.

Trump'tan Davos kararı

Meksika sınırını ziyaret eden Trump, federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne de katılmayacağını açıkladı.

Demokratlar sınıra duvar inşasının etik dışı olduğunun altını çiziyor ve bunun için milyarlarca dolarlık kaynak ayırmayı reddediyor.

Hükümet 20 gündür kısmi olarak kapalı

Ülkedeki duvar krizi nedeniyle bütçe onaylanamıyor, 20 gündür kısmi olarak kapalı olan hükümet bu nedenle açılamıyor.

Ülkede 800 bin federal çalışan, kısmi kapanma sonrası ilk kez bu hafta maaş almayacak.

Çalışanların yüz binlercesi geçici izinde, yüz binlercesi ise zorunlu olarak işe gitmeye devam ediyor.

Son olarak havaalanlarında çalışan güvenlik görevlileri ile hava trafik kontrolörlerinden uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

Hükümet hemen açılmazsa güvenliğin bu durumdan etkilenebileceği belirtildi.

ABD ekonomisi zorda

Amerikan Merkez Bankası Başkanı da hükümet daha uzun süre kapalı kalırsa bunun Amerikan ekonomisini vuracağını ifade etti.

Hükümetin kapalı olması Amerikan Başkanı Beyaz Saray önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

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