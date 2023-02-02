ABD'de duygusal görev değişimi! Gözyaşlarını tutamadı

Beyaz Saray'da Özel Kalem Müdürlüğündeki görev değişimi için düzenlenen resmi seremonide, görevi bırakan Ron Klain, duygusal anlar yaşadı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, Klain'ı üniversite yıllarından beri tanıdığını belirterek, 36 yıl boyunca birlikte birçok zorluğun üstesinden geldiklerini kaydetti.

Klain'ın siyasi tecrübesine vurgu yapan Biden, Beyaz Saray'ın tarihteki "en renkli ve yetenekli" ekibini bir araya getirdiğini aktardı. Biden, Klain'a ve ailesine katkılarından ötürü teşekkür etti.

- BİDEN'A 2024 SEÇİMLERİNDE DESTEK MESAJI

"Bu, şimdiye kadar sahip olduğum en iyi işti." diyen Klain, veda konuşmasında zaman zaman gözyaşlarına boğuldu. Klain, diğer taraftan, bu işin hayatındaki en zor iş olduğunu belirterek, görevi devredeceği Zients'ın bu zorlukların üstesinden gelebilecek yetenekte biri olduğunu söyledi.

Klain, Biden'a teşekkür ederek, "1988, 2008 ve 2020'de yaptığım gibi, 2024'te başkanlığa aday olduğunuzda yanınızda olmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Zients da Biden ve Klain'a teşekkür ederek, Biden ve ekibi için çalışmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.

- BİDEN'IN YENİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ JEFF ZİENTS

Hükümette ve özel sektörde çok önemli yönetim uzmanlıkları bulunduğu belirtilen Zients, eski Başkan Barack Obama yönetimi sırasında Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü ve Yönetim ve Bütçe Ofisinin müdür vekili olarak görev yapmıştı.

Jeff Zients, Biden döneminde de Beyaz Saray'da salgınla mücadele ekibine liderlik yaptıktan sonra nisan 2022'de bu pozisyonundan ayrılmış ancak Ron Klain'ın isteği üzerine Beyaz Saray'da siyasi araştırmalar ve planlama gibi alanlarda düşük profilde çalışmaya devam etmişti.

Biden'ın Obama yönetiminde başkan yardımcısı olduğu zaman da özel kalemliğini yapan Klain'ın ise uzun zamandır mevcut görevini bırakmayı düşündüğü haberlere yansımıştı.