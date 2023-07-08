ABD'de ev yangını: 4 ölü

Albany County yetkilisi Craig D. Apple Sr, basına verdiği demeçte, itfaiye ekiplerinin, bir çocukla odada mahsur kalan ve klima ünitesi nedeniyle pencereden kaçamayacaklarını belirten kadının çağrısı üzerine eve müdahaleye gittiklerini açıkladı.

Apple Sr, kurbanların ailesi ve komşuları için çok üzgün olduğunu ifade ederek korkunç bir sahneyle karşılaştıklarını belirtti.

Yerel basına göre 14 yaşındaki çocuk, yangının çıktığı binadan itfaiye ekipleri geldiği sırada ikinci kattaki pencereden atlayarak hafif yaralı kurtuldu.

Bir görevlinin kadını ve çocuğu yanan evden çıkarmaya çalıştığı ancak başarısız olduğu, itfaiye ekipleri geldiğinde ise alevlerin binayı sardığı kaydedildi.

Yetkililer, kurbanların kimliklerini henüz açıklamasa da ölenlerin arasında 5 yaşındaki kızın yanı sıra 40 yaşındaki kadın ile 35 ve 64 yaşlarındaki iki erkeğin bulunduğunu bildirdi.