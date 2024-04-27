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  • ABD'de Filistin'e destek gösterisine şafak vaktinde baskın: 100'den fazla kişi gözaltına alındı
Dünya

ABD'de Filistin'e destek gösterisine şafak vaktinde baskın: 100'den fazla kişi gözaltına alındı

ABD'de Northwestern Üniversitesinin Boston kampüsünde, polis tarafından, öğrenciler ve profesörlerin Filistin'e destek gösterisine baskın düzenlendi.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 20:12 - Güncelleme:
ABD'de Filistin'e destek gösterisine şafak vaktinde baskın: 100'den fazla kişi gözaltına alındı
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Üniversiteden yapılan açıklamada, baskının günün erken saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Öğrencilerin arasına profesyonel kışkırtıcıların dahil olduğu savunulan açıklamada, aynı zamanda "Yahudilere ölüm" sloganlarının duyulduğu, nefret suçunun kampüste yerinin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, baskında 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı, üniversite kimliği gösterenlerin serbest bırakıldığı, söz konusu kişiler hakkında disiplin süreci başlatılacağı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, kimliklerini göstermeyen kişilerin tutuklandığı aktarıldı.

ŞAFAK VAKTİNDE BASKIN

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, zırhlı polislerin çok sayıda araçla şafak vaktinde kampüse girdiği görülüyor.

Görüntülere öğrenci ve profesörlerin el ele tutuştuğu, zincir oluşturarak polisi engellemeye çalıştığı yansıyor.

Polisin sertçe müdahale ederek aralarında yayın için bulunan basın mensupları dahil göstericileri ittiği ve polis araçlarına götürdüğü görülüyor.

İSRAİL DESTEKÇİSİ GÖSTERİCİLER KIŞKIRTMAK İÇİN "YAHUDİLERE ÖLÜM" DİYE BAĞIRDI

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu muhabiri Tori Bedford, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "'Yahudilere ölüm' sloganının İsrail bayrağı taşıyan biri tarafından atıldığını gördüm. Bir nevi kışkırtıcı şaka gibi yansıtıldı." ifadelerini kullandı.

Working Mass adlı haber sitesi ise Filistin destekçilerinin söz konusu sloganı atmadığını, üniversitenin iddiasının aksine sloganın İsrail taraftarı göstericiler tarafından atıldığını, bunu kanıtlayan video ve yüzlerce şahit olduğunu duyurdu.

İsrail taraftarları arasında bir kişinin yüksek sesle "Yahudilere ölüm" sloganı attığı ve Filistin destekçilerinin kendisini yuhaladığı görüntüleri de paylaşan haber sitesi, üniversitenin konuya ilişkin açıklama yapmasını talep etti.

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