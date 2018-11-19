ABD'de Florida Senato ara seçim sonuçları değişti

ABD ara seçimlerinden sonra Florida eyaletinde 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonuçlarına yönelik itirazlar üzerine ikinci kez yapılan sayımda Cumhuriyetçi mevcut Florida Valisi Rick Scott, 10 bin civarında oyla 2001 yılından bu yana Senato'da eyaleti temsil eden Demokrat Bill Nelson önüne geçti.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Nelson, "İşler bizim umduğumuzdan biraz farklı gitti ancak ne olursa olsun sonuçta kaybettiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Asırdan sonra bir ilk

Scott'un zaferiyle bir asırdan sonra ilk kez Florida eyaletinin Senato'daki iki sandalyesi de Cumhuriyetçilere geçmiş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Scott'u Twitter üzerinden tebrik etti. Trump, "İlk günden bu yana Rick Scott asla bırakmadı. Büyük bir valiydi ve Florida halkını temsil eden daha iyi bir senatör olacak. Böyle cesurca ve başarılı bir kampanya yürüttüğün için tebrikler Rick." paylaşımında bulundu.

Scott'un kazanması ile Cumhuriyetçilerin Senato'daki sandalye sayısı 52'ye çıktı.

Vermont eyaletinde bağımsız olarak seçilen Bernie Sanders'in yanı sıra Senato'da ise Demokratların sandalye sayısı ise 47'de kaldı.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 233 sandalyeyi alarak üstünlüğü elde etmişti. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısı ise 199'da kaldı.