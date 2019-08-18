ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde bir araya gelen aşırı sağcı grup "Proud Boys" (Gururlu Erkekler) yürüyüş düzenledi. Faşizm karşıtı ANTIFA oluşumunun, Proud Boys'u protesto etmek için başladığı yürüyüş, kavgaya dönüştü.

ANTIFA'ya bağlı sol gruplar, Proud Boys göstericilerini taşıyan 2 otobüse saldırdı. Gelen görüntülerde çok sayıda yüzü kapalı ANTIFA üyesinin otobüslerin camlarını kırarak içeridekiler saldırdığı görülüyor.

Bir diğer görüntü de ise, yerde yatan ve bilincini kısmen kaybetmiş bir adam ile yanında onu korumaya çalışan bir kadın görülüyor. Adamın ANTIFA tarfından darp edildiği ileri sürülüyor.

Portland'da çıkan olaylarda 13 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sol hareketini “terör örgütü” olarak nitelendirmekle tehdit etmesiyle patlak verdi.