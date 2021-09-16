İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5118
  • EURO
    10,0337
  • ALTIN
    480.279
  • BIST100
    1418.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de güvenlik hat safhada: Kongre binasının çevresi demir çitle çevrildi
Dünya

ABD'de güvenlik hat safhada: Kongre binasının çevresi demir çitle çevrildi

ABD'de güvenlik güçleri, aşırı sağcı grupların eylemleri nedeniyle alarma geçmiş durumda. Cumartesi günü düzenlenecek olan gösteri nedeniyle Kongre binasının çevresi yeniden demir çitler kuruldu.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 19:46 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:49
ABONE OL

ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için "6 Ocak için Adalet" adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Kongre ve Washington DC polisi ise gösteri öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Kongre binası çevresinde kaldırılan çitler, dün gece itibarıyla tekrar kurulurken, Ulusal Muhafızlar da yavaş yavaş Kongre çevresinde toplanmaya başladı.

Ayrıca Baltimore ve Fairfax gibi çevre şehirlerden gelen polislerin, bina etrafında denetim yaptığı anlar da AA kameralarına yansıdı.

Cumartesi günkü gösteriye henüz kaç kişinin katılacağı bilinmezken, güvenlik güçlerinin Kongre binası etrafındaki önlemleri daha da genişletmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.