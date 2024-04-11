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Dünya

ABD'de İran endişesi! Görüşmek için İsrail'i ziyaret edecek

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İran'ın, İsrail'e yönelik saldırı tehditlerini ele almak için İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
ABD'de İran endişesi! Görüşmek için İsrail'i ziyaret edecek
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ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, İsrail'e ziyaretinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurilla, İran ile vekillerinin, İsrail'e yönelik olası saldırısına karşı yürütülecek savunma planlarını görüşmek üzere yapacağı ziyaret kapsamında, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail ordusunun üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran Konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı, İsrail'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini bildirmişti.

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