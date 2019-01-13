ABD'de kar fırtınası hayatı durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ortabatı eyaletleri yoğun kar yağışı ile mücadele ediyor. Cuma günü Kansas ve Missouri'yi etkisi altına alan kar fırtınası, Cuma günü de yoğun kar yağışı ile etkisini sürdürdü.

Iowa, IIllinois, Indiana ve Ohio eyaletlerinin bazı bölgelerinde de kar fırtınası hayatı felç etti. Kaynaklar Louis, Missouri çevresinin en çok etkilenen bölge olduğunu, kar kalınlığının 1 buçuk metreye ulaştığını aktardı.

Karayollarını kapayan fırtınada, en az 5 sürücünün öldüğü belirtiliyor. Gelen ihbar ve yardım çağrılarını açıklayan Missouri Eyaleti Otoyol Polisi, şimdiye kadar 1.790 sürücünün araçlarında mahsur kaldığını, 878 kazanın yaşandığı ve 57 kişinin yaralndığını duyurdu.

İnsanlar araçlarını terk etti

Kar fırtınası nedeniyle Missouri eyaletinin St. Louis bölgesinde birçok sürücü araçlarını yolun ortasında bırakıp güvenli bir yere sığınmak zorunda kaldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları terk edilen ve kazaya karışan araçlar nedeniyle trafikte kaotik bir durumun hakim olduğunu paylaştı.

Zorlu hava koşulları karayollarının yanı sıra hava trafiğini de olmusuz yönde etkiledi. St. Louis Lambert Uluslararası Havaalanında çok sayıda uçuş iptal edildi.