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Dünya

ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarını ifadeye çağırdı.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 07:30
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6 Ocak Soruşturma Komitesi Başkanı Mississippi Temsilcisi Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, ifadeye çağırılan kişilerin 3 Kasım 2020 seçimlerinde hile olduğuna ilişkin "mesnetsiz teoriler ve iddialar yaydığını" ifade etti.

Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de bulunuyor.

Giuliani'nin yanı sıra Trump'ın hukuk ekibinden Jenna Ellis ve Sidney Powell ile Trump'ın eski Kampanya Danışmanı Boris Epshteyn de ifadeye çağrıldı.

- 6 OCAK KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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