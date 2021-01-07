ABD'de Kongre işgali! Trump: Bugünü sonsuza kadar hatırlayın

AA 07 Ocak 2021 Perşembe 03:07 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 03:07

ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara yönelik itidal çağrısını yineleyerek, "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." ifadesini kullandı.

Trump, Kongrenin basılması ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olaylar, kutsal bir zaferin, çok uzun zamandır kötü ve adaletsiz davranılan müthiş vatanseverlerin elinden bu derece kabaca ve zalimce alındığı zaman yaşanan olaylar." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında itidal çağrısını yineleyen Trump, "Evinize sevgi ve barışla dönün. Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." dedi.

Öte yandan, Trump'ın bu paylaşımını Twitter platformundan kısa süre sonra engelledi.

- Facebook ve Twitter Trump'ın mesajını kaldırdı

Facebook ve Twitter, Trump'ın yayımladığı ve protestoculara itidal çağrısı yaptığı video mesajını da platformdan kaldırdı.

Trump'ın ifadelerinin gerginliği tırmandırma riski taşıdığı öne sürüldü.

- Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

