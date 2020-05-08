İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,135
  • EURO
    7,7428
  • ALTIN
    393.779
  • BIST100
    97932.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 bin 998'e yükseldi
Dünya

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 bin 998'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 76 bin 998'e yükseldi.

08 Mayıs 2020 Cuma 17:03 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:03
ABONE OL

Dünya Hindu faşizmine 'dur' desin! Müslüman genç Ramazan ayında böyle linç edildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.