İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0129
  • EURO
    28,5508
  • ALTIN
    1600.25
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
Dünya

ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.

AA27 Haziran 2023 Salı 20:59 - Güncelleme:
ABD'de kötü hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi
ABONE OL

Hava ulaşımıyla ilgili istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar, 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke içi veya uluslararası 1241 uçuşun ertelendiği, 828 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanında, bekleme salonlarının uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcularla dolu olduğu görülürken, boş koltuk bulamayan aileler, çocuklarıyla birlikte yere yatak yapıp uyudu.

New York'taki LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston'daki Logan havalimanlarında da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle dün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.

ABD'nin doğusunda, New Hampshire'dan Güney Carolina'ya kadar uzanan bölgede sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş, 300'den fazla şiddetli fırtına rapor edilmişti.

  • uçak iptalleri
  • Kuzeydoğu fırtınası
  • seyahat aksaklığı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.