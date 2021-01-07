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Dünya

ABD'de Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:07
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 276 bin 941 artışla 21 milyon 865 bin 323'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 331 artarak 370 bin 71'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 25 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 263 milyon 589 bini geçti.

- EN FAZLA VAKA CALİFORNİA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 537 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 894 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 409 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 888 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 395 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 874 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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