Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken, Bayramov ve Mirzoyan'ın New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ermenistan mahkemesinden sınır kararı! Anayasa'ya uygun bulundu

Açıklamada tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için ek çaba gösterme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Bayramov ve Mirzoyan'ın görüşmeye ev sahipliği yapan Blinken'a teşekkür ettiği aktarıldı.