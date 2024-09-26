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Dünya

ABD'de kritik görüşme! Taraflar mutabakata vardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta bir araya geldi.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
ABD'de kritik görüşme! Taraflar mutabakata vardı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken, Bayramov ve Mirzoyan'ın New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında üçlü toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

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TARAFLAR MUTABAKATA VARDI

Açıklamada tarafların, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın, mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için ek çaba gösterme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Bayramov ve Mirzoyan'ın görüşmeye ev sahipliği yapan Blinken'a teşekkür ettiği aktarıldı.

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