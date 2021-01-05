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Dünya

ABD'de kritik gün: Resmen Başkan ilan edilecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayıyor. Kongre, Seçiciler Kurulu'nun sonuçlarını onaylarsa, Biden resmen Başkan ilan edilecek. Başkan Trump'ın protesto için taraftarlarını sokağa davet ettiği tarihi günde, güvenlik önlemleri had safhada olacak.

05 Ocak 2021 Salı 17:55 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 18:07
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Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik gün yarın.

Kongre, Seçiciler Kurulu'nun sonuçlarını onaylarsa, Joe Biden resmen başkan ilan edilecek.

Başkan Trump'ın protesto için taraftarlarını sokağa davet ettiği tarihi günde, güvenlik önlemleri had safhada olacak.

Tarihi ABD kongre binası, Joe Biden'ın başkanlığa gideceği yolda, İki önemli olaya ev sahipliği yapacak. 6 Ocak'ta Seçiciler Kurulu'nun kararı kongrede onaylanırsa Joe Biden 20 Ocak'ta kongreye gelip yemin edecek.

Cumhuriyetçilerin gündeminde ise itirazlar ve protestolar var.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yöneteceği oturumda, itirazların ne kadar kabul göreceği ise merak konusu.

Kongre binasının içindeki gerginliğin fazlası dışarıda da olacak.

TRUMP: "BİZ BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ, SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ."

ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto çağrısı tedirginliği bir kat daha arttırdı.

Artan gerginlik sebebiyle ulusal muhafızlar da şehrin değişik noktalarında konuşlanacak.

Trump, seçimde hile iddialarını Georgia eyaletinde düzenlediği mitingde tekrarladı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Demokratlar'ın Senato'yu ve Beyaz Saray'ı Cumhuriyetçilerden çalmaya çalıştığını öne sürdü. "Biz buna izin vermeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız" dedi.

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