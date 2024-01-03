İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2024 Çarşamba / 22 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7488
  • EURO
    32,6683
  • ALTIN
    1971.29
  • BIST100
    7624.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kriz artıyor! Kamu borcu 34 trilyon dolara çıktı
Dünya

ABD'de kriz artıyor! Kamu borcu 34 trilyon dolara çıktı

ABD Hazine Bakanlığından yayınlanan verilere göre, kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 03:22 - Güncelleme:
ABD'de kriz artıyor! Kamu borcu 34 trilyon dolara çıktı
ABONE OL

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 29 Aralık 2023 itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 34 trilyon dolara ulaştı.

Böylelikle ülkenin kamu borcu, 2022'nin sonundan bu yana yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık artış gösterdi.

ABD'de 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı yasalaşmıştı. Bu sürenin dolmasına kısa bir zaman kala da federal hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik ikinci geçici bütçe kabul edilmişti.

İkinci geçici bütçe, Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

  • kamu borcu
  • veri
  • ABD Hazine

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.