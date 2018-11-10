ABD'de Mısırlı bir aileye Müslüman oldukları için tükürülerek küfredildi

Mısırlı Müslüman ailenin 25 yaşındaki kızı Asmaa Abdalla konuyla ilgili yaptığı açıklamada okul yönetiminde görev yapmak üzere aday olduğunu ve olayın seçim gününde ailesinin destek amaçlı okula geldiğinde yaşandığını aktardı. Abdalla annesi ve kız kardeşi ile birlikte okula geldiklerinde başka bir kampanya için çalışan 31 yaşındaki Shaquana Jones’in önce kendilerini başörtülerini çıkarmakla tehdit ettiğini belirtti. Abdalla, şahsın daha sonra ise ‘Ülkenize geri dönün’ diyerek tükürüp hakaret ettiğini aktardı.

Müslüman ailenin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki Shaquana Jones’in nefret, tehdit ve aileye hakaret suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Yaşanan olayların ardından, Amerikan İslami İlişkiler Konseyi ise ,”Jersey City'de yapıldığı iddia edilen nefret ve şiddet eylemlerinin hoş karşılanmayacağını umuyor ve saldırganın adil bir şekilde yargılanmasını bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.