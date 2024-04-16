İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5355
  • EURO
    34,6273
  • ALTIN
    2497.57
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Müslümanların adaylıklarını kolaylaştıracak siyasi eylem çalışmaları başlatıldı
Dünya

ABD'de Müslümanların adaylıklarını kolaylaştıracak siyasi eylem çalışmaları başlatıldı

ABD'de, sonradan vatandaş olanların ve Müslümanların başkanlık seçimlerinde aday olabilmelerinin kolaylaştırılması için 'Cavalry PAC' isimli siyasi eylem komitesi çalışmalarına başladı.

AA16 Nisan 2024 Salı 19:51 - Güncelleme:
ABD'de Müslümanların adaylıklarını kolaylaştıracak siyasi eylem çalışmaları başlatıldı
ABONE OL

Demokrat Partiden eski Kongre adayı Kara Eastman ve 2024 ABD başkanlık seçimleri için bir süre aday olarak yarışan Türk kökenli Cenk Uygur'un başkanlığında kurulan eylem komitesi, Federal Seçim Komisyonuna (FEC) başvurdu.

Yeni kurulan Cavalry PAC'in internet sayfasında görev tanımıyla ilgili, "Hepimizin temsil edilebilmesi için siyasi arenada ve medya ekosisteminde yer almak isteyen yabancı kökenlileri destekliyoruz. (ABD'de) büyük çoğunluğumuz yabancıyız ve biz de sesimizi duyurmayı hak ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Komitenin, ABD doğumlular ile sonradan vatandaşlık kazananlar arasında "tam eşitlik" için mücadele etmek, "vatandaşlığını alan göçmenlerin ve İslam inancına sahip olanların" ülkedeki başkan ve başkan yardımcılığı pozisyonlarına kolayca talip olabilmesini desteklemek gibi konuları hedef edindiği belirtildi.

Cavalry PAC'in, Gazze'de sivillerin hayatının desteklenmesi ve bölgede yaşananların ABD medyasında yer alması için çalışmalarda bulunacağı vurgulandı.

UYGUR, ABD BAŞKANI BİDEN'A KARŞI YARIŞA GİRMİŞTİ

Eylem komitesinin kurucu ortağı ve "Jön Türkler" programının sunucusu Cenk Uygur, Ekim 2023'te Demokratların cumhurbaşkanı adayı olarak ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışa girmişti.

ABD Anayasası'nın 2. maddesine göre, sonradan vatandaşlığa alınması gerekçe gösterilerek bazı eyaletlerde yapılan ön seçimlerde, Uygur'un adının oy pusulasına yazılması engellenmişti.

Martta başkanlık adaylığından çekilen Uygur, başkanlık adaylığı konusunda yaşadığı sorunlarla ilgili Güney Carolina Federal Mahkemesinde dava açarken Anayasa'nın bir diğer maddesinin (14. madde), kendisine bu hakkı tanıdığını iddia ediyor.

  • Müslüman
  • aday

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.