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Dünya

ABD'de olumsuz hava şartları! 40 milyondan fazla kişi etkilenecek

ABD'nin doğusunda, fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yoğun kar yağışı ve su baskınlarına karşı uyarılar yapıldı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 02:40 - Güncelleme:
ABD'de olumsuz hava şartları! 40 milyondan fazla kişi etkilenecek
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ABD'de Fırtına Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde, yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı bölgede, 12 kasırganın çıktığı ve önemli hasara neden olduğu bildirildi.

Ayrıca, doğu yakası boyunca yağış beklendiği, Atlanta, Washington DC ve New York gibi yoğun nüfuslu şehirlerde su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutages sitesine göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle ABD genelinde yaklaşık 400 bin ev ve iş yerinin elektriği kesildi, ülkenin doğusunda yer alan Florida, Georgia ve Kuzey Carolina elektrik kesintisinden en çok etkilenen eyaletler oldu.

ABD'deki kış şartları hava yolu ulaşımını da etkiledi. Ülkedeki hava trafiği istatistiklerini tutan FlightAware sitesine göre, olumsuz hava şartları yüzünden 966 uçuş iptal edildi, 5 bin 580 uçuş gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Kasırgaların sık görüldüğü Florida'da Vali Ron DeSatnis, "kuvvetli rüzgar, dolu ve ani sel tehlikesi" ihtimaline karşın, eyaletin 67 ilçesinin 49'unda olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer ayrıca, ülkenin doğu yakasında bugünden itibaren yaklaşık 30 santime kadar kar yağabileceği uyarısında bulunurken, New York'un metropol bölgesinde çarşamba günü, fırtınanın hızının saatte 65-95 kilometre arasında değişeceği ve büyük elektrik kesintisine neden olabileceğini kaydetti.

Olumsuz hava koşullarından yaklaşık 40 milyon insanın etkilenebileceği belirtildi.

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