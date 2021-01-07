ABD'de polis ile göstericiler çatıştı! Bir kişi ağır yaralandı

07 Ocak 2021 Perşembe 00:21 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:23

ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada bir kadının silahla ağır yaralandığı bildirildi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Browser, medya çalışanları da dahil, temel hizmet sektörü dışındaki herkesten belirtilen saatler arasında dışarı çıkmamalarını istedi.

ABD’de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına doğru yola çıktı

ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi sonucu Ulusal Muhafızların, göstericileri engellemek üzere yola çıktığı duyuruldu.

ABD’de Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, başkent Washington DC’de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için Ulusal Muhafızların yola çıktığı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, “Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma servisleriyle birlikte yola çıktı” dedi.