ABD'de polisten İsrail katliamını protesto eden öğrencilere müdahale

Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok üniversite kampüsünde devam eden Filistin'e destek gösterilerine Los Angeles'da bulunan Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles öğrencileri de katıldı.

Üniversitenin kampüsünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları dalgalandırıp sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bağımsız Filistin sloganları atan grup, kampüse kurdukları dayanışma çadırlarının etrafını pankartlarla süsledi.

Los Angeles Polis Teşkilatı, kampüs etrafında güvenlik önlemleri aldı.

ABD'DE POLİSTEN İSRAİL KATLİAMINI PROTESTO EDEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

ABD polisi, Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Gazze protestosuna müdahale ediyor. Filistin destekçisi öğrenciler gözaltına alınıyor.