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Dünya

ABD'de Putin kaygısı! Austin: Derin bir endişe duyuyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusunda kaygılı olduklarını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam olarak ne yapmaya çalıştığını bilmediklerini kaydetti. Rusya'nın kendi uydusunu vurma denemesi ve Ukrayna sınırına askeri yığınak yapasına yönelik Austin, 'Bu iki faaliyet de mevcut güvenlik ortamına katkı sağlamıyor ve bize derin endişe veriyor.' dedi.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 01:14 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 01:14
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Bakan Austin, gündemdeki konuları değerlendirdiği basın toplantısında, Rusya'ya ilişkin bir soruya, "Burada altını çizdiğiniz iki konu var. Biri Ukrayna sınırına askeri yığınak, diğeri ise Rusya'nın kendi uydusunu vurma denemesi. Bu iki faaliyet de mevcut güvenlik ortamına katkı sağlamıyor ve bize derin endişe veriyor. Dolayısıyla Rusya'yı daha sorumlu davranmaya ve Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda daha şeffaf olmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda ABD'nin Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanı Orgeneral Todd Wolters ile düzenli olarak görüştüğünü vurgulayan Austin, "Aslında, Putin'in tam niyeti ne bilmiyoruz." dedi.

Austin, Ukrayna'nın yanında olduklarını yinelerken, Rusya'nın kendi uydusunu vurmasının ise uzayda önemli bir debi bırakacağını, bunun uzaydaki uydular için önemli şekilde tehdit teşkil ettiğini ve uzayın silahlandırılmasına karşı olduklarını söyledi.

"İRAN'IN TEHLİKELİ FAALİYETLERİ HERKESİ RAHATSIZ EDİYOR"

İran'ın, son günlerde ABD gemilerini taciz ettiği anımsatılarak, bu konuda ABD'nin sabrının sınırının ve kırmızı çizgisinin ne olduğunun sorulması üzerine Austin, kırmızı çizgilerden bahsetmenin faydalı olmadığını ancak İran'ın tehlikeli faaliyetlerinin herkesi etkilediğini ve rahatsız ettiğini dile getirdi.

Austin, "Daha önce de söylediğim gibi menfaatlerimizi ve ortaklarımızı savunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Buna hem bağlıyız hem de kabiliyetimiz var. Her zaman sağduyulu olmaya çalışıyoruz ama kimse kendimizi, menfaatlerimizi ve ortaklarımızı savunmayacağımızı sanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"HAVA SALDIRILARI KONUSUNDA PROSEDÜR VE POLİTİKAMIZI YENİDEN DÜZENLEMEYE KARARLIYIM"

ABD'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 29 Ağustos'ta düzenlediği hava saldırısıyla, yeni gündeme gelen Suriye'nin Baghuz kasabasına 2019'da düzenlenen hava saldırısının neden olduğu sivil kayıplarına yönelik sorulara da yanıt veren Austin, "Her sivil kayıp bir trajedidir. Ancak daha çok çalışabileceğimiz ve daha çok çalışmamız gerektiğine dair şüphem yok." diye konuştu.

Austin, "Bu konuda kendimizi geliştirmek üzere prosedür ve politikamızı yeniden düzenlemeye kararlıyım ve bu politika ile prosedürlerin gerektiği şekilde yürürlüğe konulduğu konusunda tüm üst düzey yetkilileri sorumlu tutacağım." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Austin, Suriye'de 18 Mart 2019'da düzenledikleri saldırıda hayatını kaybeden sivillere yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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