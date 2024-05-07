İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2664
  • EURO
    34,7374
  • ALTIN
    2401.8
  • BIST100
    10184.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de rezalet! Akademisyen, Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfretti
Dünya

ABD'de rezalet! Akademisyen, Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfretti

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden akademisyen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
ABD'de rezalet! Akademisyen, Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfretti
ABONE OL

Üniversite sözcüsü, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Arizona Üniversitesi, Dr. Jonathan Yudelman hakkındaki iddiaların farkında ve bunları araştırıyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Yudelman'ın izne ayrıldığı ve soruşturma sonuçlanana kadar izinde olacağı kaydedildi.

Yudelman'ın 5 Mayıs Pazar günü Arizona Üniversitesi önündeki İsrail yanlısı gösteride karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ifadeleri ve agresif tavırları görüntülenmiş, video sosyal medyada viral olmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Videoda, Yudelman'ın agresif tavırla "Tam anlamıyla burnunun dibindeyim." dediği ve kadına çok yaklaşarak üstüne yürüdüğü görülmüştü.

Buna karşılık Müslüman kadın Yudelman'a "Benim dini sınırlarıma saygısızlık ediyorsun." diyerek geri çekilmeye çalışmış, Yudelman da "Sen de benim insanlık duygularıma saygısızlık ediyorsun." ifadesini kullandıktan sonra küfretmişti.

Müslüman kadın, Yudelman'ın nefret suçu işlediğini söyleyerek polis çağırmıştı.

12News'in haberinde göre Yudelman, söz konusu İsrail yanlısı gösteride basına yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde kampüsler terörizm destekçileri tarafından ele geçiriliyor. Yahudi öğrenciler korkutuluyor." şeklinde konuşmuştu.

  • Jonathan Yudelman
  • müslüman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.