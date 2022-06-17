ABD'de sanayi üretimi yüzde 0,2 arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin gerisinde kalan sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, nisan ayında yüzde 1,4 artmıştı.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİNDE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

İmalat sanayi üretimi ise mayısta aylık yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.



Dört ayda ilk kez düşüş gösteren imalat sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması bekleniyordu. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren imalat sanayi üretimi, nisan ayında yüzde 0,8 artmıştı.



Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,1 puanlık sınırlı bir artışla yüzde 79'a çıktı.



Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79,2 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranı, nisanda yüzde 78,9 olmuştu.

