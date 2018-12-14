ABD'de silahlı ölümler 40 yılın en yüksek düzeye ulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi´nin verileri kullanılarak yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında ABD´de ateşli silahlar kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 40 yılın zirvesine çıktı ve neredeyse 40 bin kişi yaşamını yitirdi.

Daha önce Ateşli Silah Kullanımına Karşı Eğitim Fonu tarafından yapılan bir araştırmayı kopyalayan CNN, 2017 yılında ABD´De 39 bin 773 kişinin ateşli silah kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiğini gösterdi. Ateşli silah kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin oranı 1999 yılında 100 bin kişide yüzde 10.3´ten 2017 yılında 100 bin kişide yüzde 12´ye yükseldi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ateşli silahlar nedeniyle gerçekleşen ölümlerin sayısı, ilgili istatistiğin tutulmaya başladığı 1979 yılında bu yana en yüksek düzeyde.

Ateşli silahlar kullanılarak intihar edenlerin sayısı 2017 yılında, 18 yılın en yüksek düzeyine çıktı ve 23 bin 854 kişi ateşli silahlar kullanarak intihar ederken, bu sayı 1999 yılında 16 bin 599 kişiydi. Ateşli silahlar kullanılarak intihar edenlerin oranı ise 1999 yılındaki 100 bin kişide yüzde 6.0´dan 2017 yılında yüzde 6.9´a yükseldi.

Araştırmada elde edilen veriler ırk ve cinsiyete göre analiz edildiğinde, ateşli silahlar kullanılarak intihar edenlerin yüzde 14´ü beyaz erkekler, yüzde 2.2´si beyaz kadınlar, yüzde 6.1´i siyahi erkekler, yüzde 0.7´si siyahi kadınlar, yüzde 3.0´ü Asyalı erkekler ve yüzde 0.5´i Asyalı kadınlardan oluştu.

Ateşli silahlar kullanılarak işlenen cinayetlerde yaşamını yitirenlerin yüzde 33´ünü siyahi erkekler, yüzde 3.5´ini beyaz erkekler, yüzde 3.5´ini siyahi kadınlar, yüzde 1.4'ünü Asyalı erkekler, yüzde 1.1´ini beyaz kadınlar ve yüzde 0.5´ini asyalı kadınlar oluşturdu.

Ateşli Silah Kullanımına Karşı Eğitim Fonu Halk Sağlığı Araştırmaları Direktörü Adelyn Allchin yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılında her gün neredeyse 109 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti ve "Silahlı şiddet halk sağlığını tehdit ediyor, bu yüzden hemen harekete geçerek ateşli silah satın alma izin politikalarına ve aşırı risk politikalarına müdahale etmek zorundayız" diye uyardı.