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Dünya

ABD'de bir saldırı daha: 10 kişi yaralandı

ABD'nin New York eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
ABD'de bir saldırı daha: 10 kişi yaralandı
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CNN'in haberine göre, eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

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