CNN'in haberine göre, eyaletin Queens bölgesindeki gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'de bir saldırı daha: 10 kişi yaralandı— Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 2, 2025
ABD'nin New York eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.https://t.co/YgBdeTqT3r pic.twitter.com/8c4E6jaW0b
- ABD, YENİ YILA SALDIRIYLA GİRDİ
New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.
Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.